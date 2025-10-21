भगवान श्री राम मर्यादा का पालन करना सिखाएं और अन्याय से लड़ने की शक्ति दी, ऑपरेशन सिंदूर पर जवान ने किया, पीएम मोदी ने देश के नागरिकों के नाम लिखा पत्र

Highlights भारत ऐसे समय में स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरा है जब विश्व संकटों से घिरा हुआ है। मोदी ने कहा, ‘‘ ये सभी प्रयास हमें विकसित भारत की ओर तेज़ी से ले जाएंगे।’’ भगवान श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस भी देते हैं।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को दीपावली के अवसर पर देश के नागरिकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र किया और कहा कि भारत ऐसे समय में स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरा है जब विश्व संकटों से घिरा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने जीएसटी दरों को कम करने के निर्णय को अपनी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि 'जीएसटी बचत उत्सव' के दौरान नागरिक हजारों करोड़ रुपये बचा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी अपनाने, सभी भाषाओं का सम्मान करने, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और योग को अपनाने का भी आग्रह किया।

मोदी ने कहा, ‘‘ ये सभी प्रयास हमें विकसित भारत की ओर तेज़ी से ले जाएंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं आप सभी को ऊर्जा और उत्साह से भरे पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद यह दूसरी दीपावली है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ भगवान श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस भी देते हैं।

इसका जीता जागता उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल धर्म का पालन किया बल्कि अन्याय का बदला भी लिया।’’ उन्होंने कहा कि यह दीपावली खास है क्योंकि पहली बार देश भर के कई जिलों में, जिनमें दूरदराज के इलाके भी शामिल हैं, दीप जलाए जाएंगे।

उन्होंने कहा,‘‘ ये वे जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद का जड़ से सफाया हो चुका है। हाल के दिनों में हमने कई लोगों को हिंसा का रास्ता छोड़कर, हमारे देश के संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए विकास की मुख्यधारा में शामिल होते देखा है। यह राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।’’

