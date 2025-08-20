Jammu-Kashmir: कश्मीर में अब तक का सबसे लंबा हस्तलिखित हदीस

Jammu-Kashmir: बांडीपोरा जिले के गुरेज में बसे एक छोटे से शरणार्थी गांव, किल्शे में, एक गर्मी की सुबह, एक आदमी लकड़ी की एक लंबी मेज पर बैठा है, जो मलाईदार रंग के आर्ट-ग्रेड कागज के एक टुकड़े पर झुका हुआ है जो कमरे में अंतहीन रूप से फैलता हुआ प्रतीत होता है। उसकी उंगलियां काली स्याही से सनी हुई हैं, उसकी आंखें एकाग्रता से सिकुड़ी हुई हैं, और घंटों की शांति के बावजूद उसका शरीर झुका हुआ लेकिन स्थिर है।

यह मुस्तफा इब्नी जमील हैं, एक स्व-शिक्षित सुलेखक जिन्होंने अपना अधिकांश युवा जीवन एक प्राचीन कला के प्रति शांत समर्पण में बिताया है। और उनके सामने वह रखी है जो उनके दावे के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी हस्तलिखित हदीस पांडुलिपि हैरू एक खर्रा जो पूरी तरह से खुलने पर 1.3 किलोमीटर तक फैला है।

अभी तक, इस विशाल कृति के केवल 108 मीटर हिस्से को ही लेमिनेट करके प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। बाकी अभी भी ’नाजुक, सावधानी से लपेटा और संग्रहीत’ उस संरक्षण का इंतजार कर रहा है जिस पर मुस्तफा जोर देते हैं कि इसे प्रदर्शित करने से पहले यह जरूरी है। “पूरी 1.3 किलोमीटर की श्रृंखला पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक लैमिनेट नहीं हुई है,” वह धीरे से कहते हैं, मानो खुद से बात कर रहे हों। “एक बार यह पूरी तरह से लैमिनेट और संग्रहीत हो जाए, तो इसे इसके पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।”

यह स्क्राल कोई साधारण पांडुलिपि नहीं है। 135 जीएसएम आर्ट-ग्रेड पेपर पर 14.5 इंच चौड़े इस दस्तावेज में अल-मुवाजा से हदीस की हजारों पंक्तियां हैं, जो पैगंबरी परंपराओं के शुरुआती संकलनों में से एक है। मुस्तफा ने इसकी संरचना और ऐतिहासिक महत्व के लिए इब्न-ए-कासिम के प्रसारण को चुना, और इसे अत्यंत सटीकता के साथ, प्रवाहपूर्ण अरबी सुलेख में हस्तलिखित किया है।

केवल लैमिनेट किए गए 108 मीटर के हिस्से को पूरा करने में उन्हें छह महीने, प्रतिदिन अठारह घंटे लिखने में लगे। वह बिना किसी रुकावट के लिखते थे, स्क्राल में कोई जोड़ या कट नहीं था, बस स्याही और कागज का एक निरंतर टुकड़ा एक ऐसा अनुशासन जिसकी कल्पना भी कम ही लोग कर सकते हैं। कागज दिल्ली से मंगवाया जाता था, एक विशाल रोल जिसका वजन तीन क्विंटल से ज्घ्यादा था और जिसकी लंबाई लगभग आठ किलोमीटर थी।

मुस्तफा मुस्कुराते हुए याद करते हैं, यह मेरी लिखावट सुधारने की कोशिश के तौर पर शुरू हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे यह एक मिशन बन गया। मेरा कभी कोई शिक्षक नहीं रहा, न ही कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल, न ही कोई औपचारिक पाठ्यक्रम। मैंने किताबों और पांडुलिपियों से खुद को प्रशिक्षित किया। मैंने हर अक्षर, उसके आकार, उसके वजन, उसके अनुपात का विश्लेषण किया। सुलेख ज्ञान को संरक्षित करने का मेरा तरीका बन गया।

मुस्तफा कहते हैं, यह सिर्फ लिखने की बात नहीं है। यह एक ऐसा संग्रह बनाने की बात है जो टिकाऊ हो। ये ग्रंथ हमारी विरासत का हिस्सा हैं। अगर इन्हें सही तरीके से लिखा और संरक्षित किया जाए, तो ये सदियों तक जीवित रह सकते हैं। मेरे लिए, यही असली इनाम है।

उनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज वीडियो साक्ष्य, गवाह सत्यापन, तस्वीरें जमा करने के बाद, उनके काम को लिंकन बोर्ड द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सरकारी प्रमाणपत्र उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसे प्रेरणा इस बात का एहसास है कि वह अपने एकाकी तरीके से इस्लामी विद्वत्ता की निरंतरता में योगदान दे रहा है।

कश्मीर में, सुलेख लंबे समय से धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में रची-बसी एक कला रही है। दरगाहों पर शिलालेखों से लेकर पिछली शताब्दियों के प्रकाशित कुरान तक, घाटी ने लेखकों और कलाकारों की एक परंपरा को पोषित किया है। लेकिन आधुनिक युग में, डिजिटल प्रिंटिंग और बड़े पैमाने पर उत्पादित ग्रंथों के साथ, पवित्र ग्रंथों को हाथ से लिखने की कला लगभग लुप्त हो गई है।

Web Title: Longest handwritten Hadith ever found in Kashmir