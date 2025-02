Lok Sabha polls: एनडीए को अगले आम चुनाव में 400 सीट?, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा-विपक्ष की सीट कम होंगी, सामाजिक न्याय देने वाला बजट

Highlights मुझे तीसरी बार मंत्री बनने का अवसर मिला है। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर का स्मारक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर में विश्वास करते हैं।

Lok Sabha polls: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को अगले आम चुनाव में 400 सीट मिलेंगी जबकि विपक्ष की सीट कम होंगी। राज्यसभा में बजट 2025-26 पर आम चर्चा में भाग लेते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने कहा, ‘‘यह ऐसा बजट है जो न केवल सामाजिक न्याय बल्कि आर्थिक न्याय भी प्रदान करता है।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘इस बार राजग की सीट कम हुई हैं लेकिन अगली बार हम 400 सीट तक पहुंचेंगे और आपकी सीट घटती रहेंगी जबकि हमारी सीट बढ़ेंगी और हम देश को प्रगति की दिशा में ले जाएंगे। यह सामाजिक न्याय देने वाला बजट है और इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।’’

बजट को बहुत मजबूत करार देते हुए उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों को बजट में अच्छी खासी धनराशि आवंटित की गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया कि उनकी पार्टी में संसद का कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होने के बावजूद उन्हें मंत्री पद दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे तीसरी बार मंत्री बनने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर में विश्वास करते हैं।’’ उन्होंने बताया कि मुंबई के इंदु मिल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से डॉ बाबासाहेब आंबेडकर का स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी 350 फुट की प्रतिमा होगी।

