Lok Sabha Elections 2024: 4 जून को सिनेमाघरों में लाइव प्रसारित होंगे चुनाव नतीजे; महाराष्ट्र के इन शहरों में होगी ये सुविधा, पढ़ें पूरी डिटेल्स

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 का सातवां चरण का मतदान 1 जून को होना है। पहले छह चरणों के बाद कल सातवें चरण के मतदान के बाद चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं, इसके नतीजे 4 जून को सामने आने वाले हैं। 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी और जनता ने किसे चुना है। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र के शहरों में दर्शकों को लाइव नतीजे दिखाए जाएंगे। जी हां बिल्कुल सही पढ़ा आपने, मुंबई में और अन्य शहरों में सिनेमाघरों में चुनावी नतीजों का प्रसारण किया जाएगा ऐसे में चार जून को जनता लाइव वोटों की गिनती देख पाएगी।

मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में कई मूवी थिएटर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोकसभा चुनाव के नतीजों को लाइव दिखाएंगे, जिससे लोगों को देश में चल रहे राजनीतिक ड्रामा को देखने का मौका मिलेगा।

केवल मूवीमैक्स थिएटर ही वोटों की गिनती और देश भर की ब्रेकिंग न्यूज स्टोरीज सहित लाइव कवरेज दिखाएंगे। एक सूत्र ने द फ्री प्रेस जर्नल को बताया, "महाराष्ट्र के हर मूवीमैक्स थिएटर में नतीजे दिखाए जाएंगे। टिकट की कीमत 99 रुपये होगी।"

टिकट बुकमायशो, पेटीएम के साथ-साथ मूवीमैक्स की वेबसाइट सहित सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि मीरा रोड, ठाणे, कांजुरमार्ग और नागपुर में मूवीमैक्स मंगलवार को सबसे बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में से एक को दिखाएगा।

बता दें कि 1 जून को आखिरी वोट पड़ने के तुरंत बाद, विभिन्न एजेंसियां ​​संभावित विजेताओं की भविष्यवाणी करते हुए एग्जिट पोल नंबर जारी करना शुरू कर देंगी। 4 जून को भारत का चुनाव आयोग अंतिम परिणाम घोषित करेगा।

