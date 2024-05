Lok Sabha Elections 2024: अगर मोदी सरकार को नहीं हराया गया तो देश को ‘‘काले दिन’’ देखने पड़ेंगे, उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2024 10:56 AM

Lok Sabha Elections 2024: ‘यदि मौजूदा सरकार को हराया जाता है तो देश का भविष्य शांतिपूर्ण होगा और लोकतंत्र फलेगा-फूलेगा...अन्यथा देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। अच्छे दिन कभी नहीं आए लेकिन काले दिन आ जाएंगे।’

file photo