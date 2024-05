Lok Sabha Election 2024: सपा को मिला राजा भैया का साथ, प्रतापगढ़ समेत इन सीटों के लिए किया ऐलान, BJP को बड़ा झटका!

By आकाश चौरसिया | Published: May 15, 2024 11:32 AM

Lok Sabha Election 2024: प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया ने प्रतापगढ़, कौशांबी और इलाहाबाद पर समाजवादी पार्टी के साथ जाने का ऐलान किया।