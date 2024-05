Lok Sabha Elections 2024: "नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी नाटक करने गए हैं, वो सातवें चरण के मतदान को प्रभावित करना चाहते हैं", भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के 45 घंटे के ध्यान पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 31, 2024 07:26 AM

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 45 घंटे के ध्यान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि वो सातवें चरण के मतदान से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।