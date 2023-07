Lok Sabha Elections 2024: भाजपा ने किए कई बदलाव, हरियाणा, अंडमान और निकोबार, असम और त्रिपुरा में नए संगठन महासचिव की नियुक्ति, देखें लिस्ट

Highlights नीतियों तथा कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए पार्टी की व्यापक कवायद के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

Lok Sabha Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को फणींद्र नाथ शर्मा को पार्टी की हरियाणा प्रदेश इकाई का महासचिव (संगठन) नियुक्त किया। इसी पद पर पार्टी ने जी आर रवींद्र राजू को असम और त्रिपुरा इकाइयों का कार्य सौंपा है। राजू और शर्मा दोनों अपने पदों की अदला-बदली करेंगे।

पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, विवेक दाधाकर पार्टी की अंडमान और निकोबार इकाई में महासचिव (संगठन) के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अपनी प्रदेश इकाइयों में भाजपा के महासचिव (संगठन) आम तौर पर आरएसएस से लिए जाते हैं और इसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

