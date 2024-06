Lok Sabha Elections 2024: 7वें चरण की वोटिंग समाप्त, चुनाव आयोग ने की घोषणा, अब रिजल्ट का इंतजार

Highlights सातवें चरण मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि अब संपन्न हुआ शाम 4 बजे तक 49 फीसद वोट पड़े अब राष्ट्रीय चैनल और कई अन्य एजेंसिया नतीजे जारी करेंगी

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव का अंतिम और सातवां चरण 1 जून, 2024 को संपन्न हुआ। इसके साथ ही चुनाव खत्म होने के बाद 4 जून को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे होने की जानकारी दी। हालांकि, शाम 4 बजे तक 49.68 फीसद तक मत किए।

As the 7th Phase of polling in General Elections 2024 wraps up, the Election Commission of India thanks all stakeholders: voters, polling personnel, security forces, media and political parties.

आज नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं, जिसे विभिन्न राष्ट्रीय चैनल और एजेंसिया जारी करती है। इन पोल के जरिए अंदाजा लगाया जाता है कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है और किसे बहुमत मिला है।

Himachal Pradesh: People arrive in traditional attire to vote at the world's highest polling station, Tashigang

Basirhat, West Bengal: The polling party seals the EVMs as the voting for the Lok Sabha elections concludes.



(Visuals from Durgabati FP School polling station)

इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हम 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और INDIA गठबंधन जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है।" दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "4 जून को मंगलवार है और मंगल होने जा रहा है। सबसे ज्यादा सीटें(उत्तर प्रदेश में) समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन की होंगी।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "हम एक हैं और एक रहेंगे। हमें विभाजित करने की कोशिश मत करो।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "INDIA गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर INDIA गठबंधन की बैठक समाप्त होने के बाद गठबंधन के नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया।

