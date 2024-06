Lok Sabha Election Results 2024 Live Maharashtra: नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और सुप्रिया सुले आगे, जानें अपडेट

Highlights मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल के मुकाबले आगे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पर बढ़त बना रखी है। 48 लोकसभा सीट के लिए मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई।

Lok Sabha Election Results 2024 Live Maharashtra: महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती के प्रारंभिक रुझानों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद पवार) की निवर्तमान सांसद सुप्रिया सुले अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में आगे हैं। राज्य की 48 लोकसभा सीट के लिए मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई और पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागपुर से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे गडकरी ने कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे पर बढ़त बना ली है।

#WATCH | Telangana: Visuals from a counting centre in Hyderabad. Counting of votes through EVM to begin shortly here. #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/QIBKtjwbrp

गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं और वह मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल के मुकाबले आगे हैं। बारामती संसदीय क्षेत्र से राकांपा संस्थापक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पर बढ़त बना रखी है।

#WATCH | Uttar Pradesh: BJP candidate from Raebareli, Dinesh Pratap Singh says, "We believe in Lord Hanuman, so I believe we will have a blessed Tuesday... I have served the people of Raebareli with humility... Narendra Modi will be forming the government with a huge majority...… pic.twitter.com/a0xEZecR4F