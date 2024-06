Lok Sabha Election Results 2024: खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह आगे, AAP उम्मीदवार को पछाड़ा; जानें शुरुआती रुझान

Lok Sabha Election Results 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती जारी है। वोट काउंटिंग के दौरान पंजाब की हॉट सीट खडूर साहिब में मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बड़ी अपडेट के साथ चुनाव आयोग के शुरुआती रुझान के अनुसार, खडूर साहिब लोकसभा सीट से जेल में बंद खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह 7333 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं।

खडूर साहिब में इस तरह के नतीजे काफी दिलचस्प है क्योंकि अमृतपाल आरोपी होने के साथ आप-कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया है। अगर इसी तरह के आंकड़े बने रहे तो कायास लगाए जा रहे है कि अमृतपाल जीत सकते हैं।

खडूर साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, राज्य के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। 2008 में परिसीमन के बाद स्थापित, यह तरनतारन जिले का हिस्सा है और इसमें नौ विधानसभा सीटें शामिल हैं।

