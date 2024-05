Lok Sabha Election Campaign 2024: 7 चरण में वोटिंग, 4 जून को मतगणना, शाह ने किए 115 रैली और 18 रोड शो, जानिए पीएम मोदी, राहुल गांधी और नड्डा का हाल

Highlights Lok Sabha Election Campaign 2024: अंतिम चरण में 57 सीट पर वोट पड़ेंगे। Lok Sabha Election Campaign 2024: देश में 543 सीट पर चुनाव संपंन्न होंगे। Lok Sabha Election Campaign 2024: 4 जून को मतगणना कराई जाएगी।

Lok Sabha Election Campaign 2024: और इसके साथ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। प्रचार के अंतिम दिन (30 जून) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता से रूबरू हुए। पीएम मोदी 2014 और 2019 में वाराणसी से जीत चुके हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। अंतिम चरण में 57 सीट पर वोट पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 13, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 9, पंजाब में 13, ओडिशा में 6, झारखंड में 3, चंडीगढ़ में एक और हिमाचल प्रदेश में 4 सीट पर एक जून को मतदान होंगे और 4 जून को मतगणना कराई जाएगी। देश में 543 सीट पर चुनाव संपंन्न होंगे।

भाजपा ने 2019 में 303 सीट के साथ सरकार बनायी थी। इस बार भाजपा नीत एनडीए गठबंधन के सामने इंडी गठबंधन है। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी को पीछे छोड़ दिया। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड 158 रैली, 80 साक्षात्कार और 14 रोड शो किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कम नहीं हैं। राहुल ने 65 रैली की और इस दौरान 4 बार रोड शो किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैली को संबोधित किया।

कांग्रेस ने 60 साल में भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी की है और अब इनके साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है।



प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने होशियारपुर, पंजाब में विशाल फतेह रैली को संबोधित किया। pic.twitter.com/wIRsaNV6lF — BJP (@BJP4India) May 30, 2024

देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरे पायदान पर है। शाह ने इस दौरान 115 रैली और 18 रोड शो को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीछे कहां रहने वाली हैं। ममता दीदी ने 61 रैली को संबोधित किया और भाजपा पर जोरदार हमला किया। जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली, मुंबई और पंजाब में कई रोड शो और प्रचार किया।

अब काशी के विकास को नई ऊंचाई देने का अवसर है, ये तभी हो पाएगा जब काशी के लोग 1 जून को अधिक से अधिक मतदान करेंगे।



आप लोगों का एक-एक वोट मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, मुझे नई ऊर्जा देगा। आप लोगों को याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान।



- पीएम श्री @narendramodi



पूरा देखें:… pic.twitter.com/YlGaXPoDr1 — BJP (@BJP4India) May 30, 2024

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले जब आपसे मिलें, तो आप इनसे पूछना कि इन्हें CAA से क्या दिक्कत है?



जब हमारे सिख भाई अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, तब वो शरणार्थी बनकर भारत की धरती पर आए थे।



अब केजरीवाल उन्हें रेपिस्ट और चोर बोलता है।



नरेन्द्र मोदी जी CAA लाए और… pic.twitter.com/vc3ctzDtEL — BJP (@BJP4India) May 30, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब काशी के विकास को नई ऊंचाई देने का अवसर है, ये तभी हो पाएगा जब काशी के लोग 1 जून को अधिक से अधिक मतदान करेंगे। आप लोगों का एक-एक वोट मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, मुझे नई ऊर्जा देगा। आप लोगों को याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान।

कांग्रेस ने लंबे समय तक आपके साथ छल किया, धोखा दिया। हमारे फौजी भाई 1972 से वन रैंक-वन पेंशन के लिए लड़ रहे थे, किसी ने उनकी नहीं सुनी।



कांग्रेस ने जाते-जाते 500 करोड़ रुपये का टोकन रख कर फौजी भाइयों के जख्मों पर नमक रगड़ा।



- श्री @JPNadda



पूरा देखें: https://t.co/gs2FuSr5aDpic.twitter.com/KkJUBtkH6w — BJP (@BJP4India) May 30, 2024

