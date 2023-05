"कांग्रेस जहां भी मजबूत होगी TMC समर्थन करेगी, लेकिन...", 2024 को लेकर ममता दीदी ने कांग्रेस को दिया प्रस्ताव

Highlights सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी जहां भी मजबूत होगी", उसका समर्थन करेगी उन्होंने कहा- अगर कांग्रेस को उनका समर्थन चाहिए तो उन्हें भी TMC के प्रति भी यही रवैया अपनाना चाहिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बनर्जी ने कहा कि मजबूत क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए

कोलकाता: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी की रणनीति का खुलासा किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी जहां भी मजबूत होगी", उसका समर्थन करेगी। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कांग्रेस को उनका समर्थन चाहिए तो उन्हें (कांग्रेस) भी टीएमसी के प्रति भी यही रवैया अपनाना चाहिए।

बनर्जी ने प्रस्ताव दिया कि भारत में विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए और उस पार्टी का समर्थन करना चाहिए जो अपने संबंधित राज्य में मजबूत हो। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बनर्जी ने कहा कि मजबूत क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ममता दीदी ने कहा, जहां भी कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल मजबूत होता है वहां भाजपा नहीं लड़ सकती। जो दल किसी क्षेत्र विशेष में मजबूत हैं, उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए। मैं कर्नाटक में कांग्रेस का समर्थन कर रही हूं लेकिन उसे बंगाल में मेरे खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए।

#WATCH | Wherever a regional political party is strong there BJP cannot fight. The parties which are strong in a particular region should fight together. I am supporting Congress in Karnataka but it should not fight against me in Bengal: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/wIazux6oKq