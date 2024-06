Lok Sabha Election 2024 Result: अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से पीछे, सपा के रमेश बिंद 2249 मतों से रेस में दौड़े

Lok Sabha Election 2024 Result: लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 543 सीटों पर मतगणना जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। भाजपा को 36, समाजवादी पार्टी को 33, कांग्रेस को 8, आरआलडी को 2 और बाकी अन्य को सीटे मिलती दिख रही है। हालांकि सामने आए नतीजों में मिर्जापुर से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल 1749 मतों से पीछे हो गई हैं।

हालांकि, यहां से सपा के सांसद उम्मीदवार रमेश बिंद बढ़त बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि जमीन पर काम न करना और जनसुनवाई में कड़ाई बरतना अनुप्रिया पटेल को नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा अपना दल में हुए दो फाड़ से भी उन्हें इस बार नुकसान होता दिख रहा, क्योंकि उनकी मां भी इस बार चुनाव मैदान में है और उन्होंने एनडीए गठबंधन के खिलाफ हुंकार भरी। गौरतलब है कि उन्हें समाजवादी पार्टी का उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा।

As per initial trends of 528 seats by ECI, the BJP is leading on 231 seats, Congress leading on 100 seats, Samajwadi Party leading on 33 seats



