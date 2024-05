Lok Sabha Election 2024: 'YSRCP ने 15 बूथ एजेंटों का किया अपहरण', चंद्रबाबू नायडू की TDP का आरोप

Highlights लोकसभा चुनाव में आज चौथे चरण का मतदान होने रहा है इसमें कुल 10 राज्यों की 96 सीटे शामिल है आंध्र प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है, जहां YSRCP ने 15 TDP एजेंट का अपहरण किया

Lok Sabha Election 2024 Phase 4 Voting: लोक सभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश की कुछ जगहों से मारपीट की तस्वीर सामने आई, इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि सत्तारूढ़ दल वाईएसआरसीपी के लोगों ने टीडीपी के 15 पोलिंग एजेंटों का अपहरण कर लिया है। टीडीपी ने ये भी आरोप लगया कि वाईएसआरसीपी एजेंटों ने टीडीपी बूथ एजेंटों के साथ माचेरला कस्बे में आने वाले रांटाला गांव में चार जगहों पर मारपीट भी की।

इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को टीडीपी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि वाईएसआरसीपी कांग्रेस पार्टी ने 15 टीडीपी एजेंटों का कोटा मंडी, चांडाल मंडल और पुनगानुर विधानसभा में ये अपहरण किए।

Poll related violence reported at a few places in Palnadu district of Andhra Pradesh @DeccanHeraldpic.twitter.com/bpV0RMEHiK