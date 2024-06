Lok Sabha Election 2024: पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी ने जड़ा छक्का, जालंधर में BJP प्रत्याशी को 1 लाख मतों से धूल चटाया

Highlights पंजाब की जालंधर सीट से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीते उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू को हरा दिया हालांकि, पंजाब में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है

Lok Sabha Election 2024: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी 175993 भारी मतों से चुनाव जीतने में कामयाब रहें। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी और उनके निकट प्रतिद्वंद्वी सुशील कुमार रिंकू को हरा दिया है। उन्होंने 390053 कुल मत प्राप्त किए और सुशील सिंह को 214060 मत प्राप्त हुए। हालांकि, पंजाब में कांग्रेस को 7 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, दूसरी तरफ मौजूदा सत्तारूढ़ दल 'आप' दूसरे नंबर पर रहा और प्रदेश की तीन सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहा।

पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को बढ़त मिली और आम आदमी पार्टी भी सफल हुए। हालांकि, भाजपा को इस चुनाव में प्रदेश से एक भी सीटें नहीं मिली। दूसरी तरफ इस जीत का सहरा अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को दिया जा रहा है।

