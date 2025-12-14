Lionel Messi India Tour: मुंबई में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम में पार्किंग बंद; जानें रूट

Lionel Messi India Tour: फुटबॉल आइकन लियोनेल मेस्सी अपने भारत टूर पर हैं और आज वो मुंबई का दौरा करने वाले हैं। मेस्सी के इवेंट से पहले, मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भीड़भाड़ की चेतावनी दी गई है और अस्थायी पाबंदियों की घोषणा की गई है।

रविवार, 14 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम में होने वाले इस इवेंट में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सुचारू आवाजाही और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।

एक एडवाइजरी में, वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम में कोई पार्किंग सुविधा नहीं दी गई है, और दर्शकों को लोकल ट्रेन, BEST बस और मुंबई मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि यात्रियों की सुविधा के लिए और जनता को होने वाली असुविधा से बचने के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत, प्रशांत परदेशी, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), ट्रैफिक, बृहन्मुंबई द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

एडवाइजरी के अनुसार, वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं होगी। दर्शकों को लोकल ट्रेन, बेस्ट बस और मुंबई मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। रविवार, 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लगाई जाएंगी।

पार्किंग पाबंदियां

कई मुख्य सड़कों पर अस्थायी पार्किंग पाबंदियां लागू की जाएंगी, जिनमें “C रोड, “D रोड, “E रोड, “F रोड, और “G रोड शामिल हैं।

N.S. रोड (उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ), वीर नरीमन रोड, दिनशॉ वाचा रोड, और जमशेदजी टाटा रोड।

वीर नरीमन रोड और दिनशॉ वाचा रोड पर पे-एंड-पार्क सुविधाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।

डायवर्जन

‘D’ रोड N.S. रोड (मरीन ड्राइव) पर अपने जंक्शन से “E" और “C" रोड के जंक्शन की ओर वाहनों के लिए वन-वे (पश्चिम से पूर्व) रहेगा।

“E" रोड ‘D’ रोड के जंक्शन से ‘C’ रोड के जंक्शन की ओर सभी प्रकार के वाहनों के लिए वन-वे (दक्षिण की ओर) रहेगा।

चर्चगेट जंक्शन से E रोड तक वीर नरीमन रोड (दक्षिण की ओर), जो एक प्रतिबंधित एक्सेस रोड है, वाहनों के लिए खुला रहेगा।

सड़कें बंद और वैकल्पिक रास्ते

कई मुख्य रास्ते अस्थायी रूप से ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे, जिनमें नेताजी सुभाष एयर इंडिया जंक्शन से मफतलाल जंक्शन तक चंद्र बोस रोड (उत्तर की ओर), वर्ली/टारदेव से मरीन ड्राइव तक कोस्टल रोड (दक्षिण की ओर), और मरीन ड्राइव से वर्ली/टारदेव तक कोस्टल रोड (उत्तर की ओर) शामिल हैं।

आवाजाही आसान बनाने के लिए, पुलिस ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्तों की घोषणा की है, जिसमें रामनाथ पोद्दार चौक, महर्षि कर्वे रोड, ओपेरा हाउस, चर्नी रोड और मरीन लाइन्स जैसे प्रमुख जंक्शन शामिल हैं।

चर्चगेट स्टेशन के पास सीमित पार्किंग सुविधाएं व्यवस्थित की गई हैं, जिसमें एच.टी. पारेख मार्ग पर 60 वाहनों, दोराबजी टाटा रोड पर 290, जमनालाल बजाज मार्ग पर 169 और विधान भवन (MMRDA) में 250 वाहनों के लिए जगह शामिल है।

NCPA मार्ग, विनय के. शाह मार्ग और हॉर्निमन सर्कल के पास भी अतिरिक्त छोटे पार्किंग स्थल उपलब्ध होंगे।

Web Title: Lionel Messi India Tour Traffic advisory issued in Mumbai parking closed at Wankhede and Brabourne Stadium check route