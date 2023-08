Independence Day: "सभी प्रण लें कि देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे", केजरीवाल ने देशवासियों से कहा

Highlights दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं केजरीवाल ने नागरिकों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाने का प्रण लेने को कहा केजरीवाल ने कहा कि हमें मिलकर देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है

नयी दिल्ली‎: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर देश के नागरिकों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाने का प्रण लेने को कहा। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया।

इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कैसे हर बच्चे को शिक्षा मिले, कैसे हर किसी को अच्छा इलाज मिले और कैसे देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, इसकी बात की। वीडियो में पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर केजरीवाल के भाषण के कुछ अंश भी शामिल हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका, नार्वे और स्वीडन जैसे विकसित राष्ट्रों द्वारा अपने नागरिकों के लिए मुफ्त शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किए जाने के बारे में बात की थी।

केजरीवाल ने कहा, ''सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, इस गौरवशाली अवसर पर हम सब देशवासी ये प्रण लें कि हम मिलकर देश के हर बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, हर व्यक्ति के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे, मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद।''

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आप के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने देश के लोगों से कहा कि वे ‘‘आज हमारे लोकतंत्र पर’’ मंडरा रही चुनौतियों से आंखें न मूंदें।

केजरीवाल के अलावा आप नेता राघव चड्ढा ने ‘एक्स’ पर कहा, ''हम 77 के हो गए हैं, आइए हम आज हमारे लोकतंत्र पर मंडरा रही चुनौतियों और हमारे साथी नागरिकों की पीड़ाओं से आंखें न मूंदें। हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरे में डालने वाली छाया और हमारे राष्ट्र को पीड़ित करने वाली बीमारियों को स्वीकार किया जाना चाहिए।''

As we turn 77, let us not turn a blind eye to the challenges that loom over our democracy today or the suffering endured by our fellow countrymen. The shadows that threaten our democratic fabric and the ailments afflicting our nation must be acknowledged. However, let us remember…