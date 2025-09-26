लेह हिंसाः धारा 163 लागू, 90  घायल, एलजी गुप्ता ने कहा-पीछे बहुत बड़ी साजिश, लोग बाहर से आए थे, CRPF और पुलिस की गाड़ियों को जलाया, वीडियो

September 26, 2025

Leh violence: CRPF और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का काम किया है उसमें हमारे पुलिस और जवान बैठे थे तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया गया। जो कुछ करना भी पड़ा वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

HighlightsLeh violence: कुछ लोग हैं वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।Leh violence: साजिश कहा जा सकता है। Leh violence: लद्दाख अभी भी शांतिप्रिय है।

Leh: लेह में हुई हिंसा पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी बहुत से लोग बाहर से भी थे तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो शांति वाला क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार का माहौल बनाया जाए। वहां पर CRPF और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का काम किया है उसमें हमारे पुलिस और जवान बैठे थे तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया गया। जो कुछ करना भी पड़ा वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको साजिश कहा जा सकता है। लद्दाख अभी भी शांतिप्रिय है। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।

इस घटना में 90 लोग घायल हुए थे जिसमें से 19 लोग अभी डिस्चार्ज होने बाकि हैं उम्मीद है वो भी जल्द हो जाएंगे। यहां पर वातावरण फिर से शांत हो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। धारा 163 लागू किया गया है एहतियातन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। उम्मीद है कि जल्द माहौल ठीक हो जाएगा। आज हम बैठक करने वाले हैं और अब माहौल शांत है।

  

