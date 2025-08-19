कौन थीं लीलाताई शेलार?, 94 वर्ष में ठाणे में निधन

Highlights लीलाताई शेलार के परिवार में उनके भाई और परिवार है। ठाणे शहर के जवाहर बाग श्मशान घाट पर किया गया।

ठाणेः मराठी गायिका लीलाताई शेलार का सोमवार शाम ठाणे शहर स्थित उनके आवास पर उम्र संबंधी जटिलता व बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनके परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। वह 94 वर्ष की थीं और अविवाहित थीं। लीलाताई शेलार के परिवार में उनके भाई और उनका परिवार है।

गायिका का अंतिम संस्कार देर रात ठाणे शहर के जवाहर बाग श्मशान घाट पर किया गया, जहां स्थानीय लोगों, संगीत प्रेमियों और उनके शिष्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वह ‘गुरु लीलाताई शेलार’ के नाम से प्रसिद्ध थीं और उन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया था।

