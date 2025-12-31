लातूर नगर निगम चुनावः भाजपा और राकांपा की राह अलग?, सभी 70 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी, एमलएमसी इलेक्शन में भी गठजोड़ नहीं
Latur Municipal Corporation Elections: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ गठबंधन करने को लेकर गंभीरतापूर्वक प्रयास किया।
Latur: महाराष्ट्र में लातूर नगर निगम (एलएमसी) चुनाव के लिए भाजपा और राकांपा के बीच बहुप्रतीक्षित गठबंधन अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाजपा ने घोषणा की है कि वह सभी 70 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के पूर्व मंत्री और लातूर चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी संभाजीराव पाटिल नीलांगेकर ने बताया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ गठबंधन करने को लेकर गंभीरतापूर्वक प्रयास किया।
उन्होंने दावा किया कि जिले में राकांपा के वरिष्ठ नेताओं के इच्छा जताने के बावजूद दूसरे और तीसरे स्तर के पदाधिकारियों की वजह से गठबंधन नहीं हो सका। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री बाबासाहेब पाटिल, पूर्व मंत्री संजय बंसोड़े और एमएलसी विक्रम काले समेत राकांपा के नेता गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक थे।
नीलांगेकर ने कहा कि हालांकि राकांपा के नेतृत्व का साथ देने वाले पदाधिकारियों ने कथित तौर पर इस समझौते को नाकाम कर दिया। भाजपा विधायक ने गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम लेने से इनकार करते हुए राकांपा के जिला नेतृत्व को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी ताकत के साथ एमलएमसी चुनाव लड़ेगी।