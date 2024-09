J-K assembly polls 2024: चुनाव से पहले LoC पर 10 फीट लंबी गुफा से भारी मात्रा में हथियार बरामद

Highlights भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। खोजी दल को एक पेड़ के पास 10 फीट की एक बड़ी गुफा मिली, जहां आतंकवादियों ने हथियार, गोला-बारूद और हथियार जमा कर रखे थे। लक्ष्य चुनाव को बाधित करना और जम्मू-कश्मीर में दहशत पैदा करना था।

सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास कुपवाड़ा में केरन सेक्टर के एक वन क्षेत्र से एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। इंडिया टीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इन गोला-बारूद का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले डर और दहशत पैदा करने के मकसद से सनसनीखेज हमलों को अंजाम देने के लिए किया गया है।

आतंकी ठिकाना ध्वस्त

विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। श्रीनगर में तैनात एक विशेष चुनाव पर्यवेक्षक और खुफिया टीमों द्वारा खुफिया जानकारी प्रदान की गई, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया।

Recoveries from #Keran operation. (#IEDs,#RPGs, #AK47 rounds, #Grenades and others).These ammunitions have been utilised to cause a sensational attack and cause fear and panic prior to the #elections. The intelligence input was given by a Special Election Observer and… pic.twitter.com/82q2vXdxTb — Manish Prasad (@manishindiatv) September 11, 2024

खोजी दल को एक पेड़ के पास 10 फीट की एक बड़ी गुफा मिली, जहां आतंकवादियों ने हथियार, गोला-बारूद और हथियार जमा कर रखे थे। लक्ष्य चुनाव को बाधित करना और जम्मू-कश्मीर में दहशत पैदा करना था।

भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया

निर्दिष्ट क्षेत्र में तलाशी के दौरान, सुरक्षा बलों ने हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें एके-47 राउंड, हैंड ग्रेनेड, आरपीजी राउंड, तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) के लिए सामग्री और अन्य युद्ध जैसे भंडार शामिल थे।

एके आरडीएस: 1620

एके मैग: 4

चीनी हथगोले: 20

आरपीजी आरडीएस और फ़्यूज़: 10 प्रत्येक

60 मिमी मोर आरडी: 8 7 फ़्यूज़ के साथ

12 बोर शॉट गन: 8

डेटोनेटर: 15

पीईके: 04 किग्रा (लगभग)

कॉर्डेक्स: 105 मीटर (लगभग)

भारतीय सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक्स पर ट्वीट करते हए कहा, "विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा आज कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया।"

After intelligence inputs by #Srinagar based Special Election Observer and Intelligence agencies present in valley, #IndianArmy quickly responded and recovered weapons & ammunitions with IEDs from deep inside the hideout at the base of tree in #Keran Sector. You can also see the… pic.twitter.com/vRmt7NDkOt — Manish Prasad (@manishindiatv) September 12, 2024

ट्वीट में आगे कहा गया, "संकेतित क्षेत्र में तलाशी से एके 47 राउंड, हैंड ग्रेनेड, आरपीजी राउंड, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज के लिए सामग्री और अन्य युद्ध जैसे भंडार सहित हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। मौजूदा सुरक्षा स्थिति और महत्वपूर्ण आगामी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बरामदगी महत्वपूर्ण है और यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।"

कठुआ में दो आतंकी ढेर

इससे पहले बुधवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम दो आतंकवादी मारे गए थे। "ओपी - खंडारा। राइजिंग स्टार कॉर्प्स के जवानों द्वारा खंडारा #कठुआ में चल रहे ऑपरेशन में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन जारी है," राइजिंग स्टार कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट किया।

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के अनुसार, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए एक अभियान शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक, मृतक आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में की गई है।

OP RAUTA, KERAN #Kupwara



Based on specific intelligence inputs, a joint operation by #IndianArmy & @JmuKmrPolice was launched in Keran Sector, Kupwara today. Searches in the indicated area have lead to the recovery of a very large cache of arms ammunition and explosives… pic.twitter.com/DSt9ePXBj5 — Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) September 11, 2024

मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और खाने-पीने का सामान बरामद किया है। इनमें आधुनिक राइफलें, ग्रेनेड और अन्य घातक सामग्रियां शामिल हैं।

सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जो कई घंटों तक चली। खंडारा टॉप इलाके में सुरक्षा बलों की गहन जांच और सर्च ऑपरेशन जारी है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है।

