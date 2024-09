Landslide: माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर भूस्खलन, 3 तीर्थयात्री गंभीर रूप से हुए घायल

Highlights माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर आया भूस्खलन चपेट में 3 तीर्थयात्री गंभीर रूप से हुए घायल आज करीब 2 बजकर 35 मिनट पर भवन से तीन किमी आगे पंछी के पास भूस्खलन हुआ

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर सोमवार को भूस्खलन की चपेट में आए 3 तीर्थयात्रियों में से दो महिलाओं की मौत हो गई। इनके अलावा एक लड़की घायल हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अपराह्न करीब दो बजकर 35 मिनट पर भवन से तीन किमी आगे पंछी के पास भूस्खलन हुआ, जिससे ऊपरी लोहे की संरचना का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। भूस्खलन के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया और एक महिला सहित तीन घायल तीर्थयात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

घायल श्रद्धालुओं की पहचान ओम प्रकाश उम्र 49 साल पुत्र रामप्रकाश, मुकेश कुमार उम्र 28 साल पुत्र रमाकांत, अमरीका सिंह उम्र 45 साल पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद सिंह सभी निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार जब श्रद्धालु मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए भवन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तभी बैटरी कार मार्ग पर स्थित पंछी कॉलोनी के नजदीक एकाएक भूस्खलन हुआ। इससे श्रद्धालुओं में अफरातफरी मच गई। इस दौरान 3 श्रद्धालु भूस्खलन की चपेट में आ गए। वहीं दूसरी ओर सड़क मार्ग पर बना शेड भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

Jammu and Kashmir: Landslide occurred near the Panchi Helipad on the Shri Mata Vaishno Devi Bhawan route. There is a possibility that devotees may be trapped in the landslide. The Mata Vaishno Devi Shrine Board is conducting ongoing relief and rescue operations pic.twitter.com/T6nUHSLUdZ