Highlights VIDEO: शिमला हाईवे पर हादसा, बस पर हुई पत्थरों की बरसात, 2 महिलाओं की मौत 15 घायल

Landslide on Bus Shimla: हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई है, शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे पर कालिमिट्टी के पास बस लैंडस्लाइड की चपेट में आई गई। बस पर बड़े-बड़े पत्थर आ गिरे जिसके कारण 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और दो महिलाओं की मौत की सूचना सामने आई है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य चालू है, बारिश और भूस्खलन से हाईवे पर गुजर रहे वाहनों को खतरा है, हिमाचल समेत कई शहरों में मॉनसून भारी तबाही मचा रहा है।

Landslide on Bus Shimla Highway 2 woman killed 13 injured

