VIDEO: शिमला हाईवे पर हादसा, बस पर हुई पत्थरों की बरसात, 2 महिलाओं की मौत 15 घायल
By संदीप दाहिमा | Updated: September 3, 2025 17:43 IST2025-09-03T17:41:24+5:302025-09-03T17:43:30+5:30
Landslide on Bus Shimla: हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई है, शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे पर कालिमिट्टी के पास बस लैंडस्लाइड की चपेट में आई गई।
Landslide on Bus Shimla: हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई है, शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे पर कालिमिट्टी के पास बस लैंडस्लाइड की चपेट में आई गई। बस पर बड़े-बड़े पत्थर आ गिरे जिसके कारण 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और दो महिलाओं की मौत की सूचना सामने आई है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य चालू है, बारिश और भूस्खलन से हाईवे पर गुजर रहे वाहनों को खतरा है, हिमाचल समेत कई शहरों में मॉनसून भारी तबाही मचा रहा है।
#Watch: शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे पर आम दिनों की तरह बस गुजर रही थी। तभी अचानक हुए भूस्खलन के बाद सड़क पर गुजर रही बस के ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत और 13 यात्रियों के घायल होने की खबर है। #ShimlaRampurNH#HimachalPradeshpic.twitter.com/IA4I8wKlPQ— Hindustan (@Live_Hindustan) September 3, 2025