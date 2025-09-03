VIDEO: शिमला हाईवे पर हादसा, बस पर हुई पत्थरों की बरसात, 2 महिलाओं की मौत 15 घायल

Landslide on Bus Shimla: हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच भूस्खलन की घटना  सामने आई है, शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे पर कालिमिट्टी के पास बस लैंडस्लाइड की चपेट में आई गई।

Landslide on Bus Shimla Highway 2 woman killed 13 injured | VIDEO: शिमला हाईवे पर हादसा, बस पर हुई पत्थरों की बरसात, 2 महिलाओं की मौत 15 घायल

VIDEO: शिमला हाईवे पर हादसा, बस पर हुई पत्थरों की बरसात, 2 महिलाओं की मौत 15 घायल

HighlightsVIDEO: शिमला हाईवे पर हादसा, बस पर हुई पत्थरों की बरसात, 2 महिलाओं की मौत 15 घायल

Landslide on Bus Shimla: हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच भूस्खलन की घटना  सामने आई है, शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे पर कालिमिट्टी के पास बस लैंडस्लाइड की चपेट में आई गई। बस पर बड़े-बड़े पत्थर आ गिरे जिसके कारण 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और दो महिलाओं की मौत की सूचना सामने आई है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य चालू है, बारिश और भूस्खलन से हाईवे पर गुजर रहे वाहनों को खतरा है, हिमाचल समेत कई शहरों में मॉनसून भारी तबाही मचा रहा है।

