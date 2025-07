जम्मू-कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, कई लोग घायल

कटरा: जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण सोमवार सुबह कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ। यह भूस्खलन सुबह करीब 8 बजे बाणगंगा क्षेत्र के पास हुआ, जो यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है और जहाँ ज़्यादातर टट्टू सवार पुराने मार्ग पर इकट्ठा होते हैं।

इस भूस्खलन के कारण कई तीर्थयात्री मलबे में दब गए और कई अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कटरा से भवन तक पुराने यात्रा मार्ग पर स्थित बाणगंगा क्षेत्र में अचानक पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा गिर गया, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

पिट्ठू वाहक, पालकी सेवा प्रदाता, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों सहित बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और चार फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बचाकर अस्पताल पहुँचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग पर बने आश्रय स्थल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सौभाग्य से, बचाव दल द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से एक बड़ी त्रासदी टल गई।

