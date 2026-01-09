लैंड फॉर जॉब मामलाः नीरज कुमार ने कहा- लालू परिवार की संपत्ति को जब्त हो, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव सहित 41 लोगों पर आरोप तय

By एस पी सिन्हा | Updated: January 9, 2026 15:10 IST2026-01-09T15:09:09+5:302026-01-09T15:10:36+5:30

Land for Jobs Case: नीरज कुमार ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई कर लालू परिवार की संपत्ति को जब्त किया जाए और जब्त संपत्ति पर अनाथालय, वृद्धाश्रम और अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास बनाया जाए।

file photo

पटनाः लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव परिवार के खिलाफ आरोप तय किए जाने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। कोर्ट के आदेश के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जदयू और भाजपा के नेताओं ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। लालू परिवार ने बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया।

नीरज कुमार ने कहा कि ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है। उन्होंने न्यायालय से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई कर निष्पादन की कार्रवाई करें। नीरज कुमार ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई कर लालू परिवार की संपत्ति को जब्त किया जाए और जब्त संपत्ति पर अनाथालय, वृद्धाश्रम और अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास बनाया जाए।

ताकि समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है कि आप इसमें धंधा करिएगा और क्रिमिनल सिंडिकेट चलाइएगा तो अंजाम बुरा होगा। वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने इस मामले में कहा कि आज अदालत के फैसले ने साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब मामला कोई राजनीतिक आरोप नहीं है बल्कि ठोस भ्रष्टाचार का मामला है।

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह वहीं परिवार है जिसने सत्ता को पारिवारिक संपत्ति और गरीबों की नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया। पटेल ने कहा कि राजद को नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

भाजपा का साफ संदेश है कि कानून अपना काम करेगा और भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिलकर रहेगी चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट के तहत काम किया। आसान शब्दों में कहे तो कोर्ट ने माना है कि लालू परिवार ने अपराधिक गिरोह की तरह काम किया है।

लालू परिवार के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के बाद अब लालू परिवार के खिलाफ केस चलेगा और उन्हें कोर्ट में अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करना होगा। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव सहित 41 लोगों पर आरोप तय किया है।

