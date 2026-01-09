नमस्ते या दुआ सलाम नहीं?, कोर्ट में आमने-सामने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, कोई बातचीत नहीं, वीडियो

By एस पी सिन्हा | Updated: January 9, 2026 15:56 IST2026-01-09T15:54:40+5:302026-01-09T15:56:17+5:30

file photo

Highlightsतेजस्वी यादव के साथ प्रिय मित्र संजय यादव भी मौजूद थे।दोनों के बीच नमस्ते या कोई औपचारिकता भी नहीं हुई।एक-दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई शब्दबद्ध बातचीत नहीं हुई।

पटनाः लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव, कोर्ट पहुंचे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यह खामोशी वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच रही थी। लेकिन इस तस्वीर में देखने से ऐसा लग रहा है तेजप्रताप और तेजस्वी में थोड़ी गहमागहमी का माहौल बना। दरअसल, कोर्ट में जब तेजस्वी और तेज प्रताप एक साथ पहुंचे तो दोनों का सामना हुआ। इसका वीडियो भी सामने आया। तेजस्वी यादव के साथ उनके प्रिय मित्र संजय यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी जहां जाते हैं, उनके साथ संजय यादव जरूर होते हैं। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव मीसा भारती, संजय यादव और अपने वकीलों के साथ लिफ्ट से पहुंचे। इसी रास्ते से तेज प्रताप यादव अपने वकील के साथ लिफ्ट के पास पहुंचे। लिफ्ट में तेजस्वी थे। दोनों ने एक-दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई शब्दबद्ध बातचीत नहीं हुई। लिफ्ट में मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों के बीच नमस्ते या कोई औपचारिकता भी नहीं हुई।

लिफ्ट से बाहर आने पर पत्रकारों ने दोनों से सवाल किए, लेकिन तेजस्वी पूरी तरह चुप रहे, जबकि तेज प्रताप ने केवल कहा कि जाने दीजिए, आगे कोर्ट की कार्यवाही है। वहीं जब तेजस्वी लिफ्ट से बाहर आए तो अपने बड़े भाई से इशारों में हालचाल पूछा और आगे बढ़ गए। तेज प्रताप यादव इस दौरान गुस्से में दिखे। कहीं ना कहीं उनका गुस्सा संजय यादव को लेकर हो सकता है।

बता दें कि तेज प्रताप यादव लगातार संजय यादव के खिलाफ बयान देते रहते हैं। हालांकि कभी उन्होंने सार्वजनिक रुप से संजय यादव का नाम लेकर हमला नहीं बोला है। अक्सर वो जयचंद कह कर संबोधित करते हैं और राजनीतिक जानकारों की मानें तो संजय यादव को ही तेज प्रताप जयचंद कहते हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब सभी नेता चुनावी प्रचार में जुटे थे तो पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव का आमना सामना हुआ था। इस दौरान भी तेज प्रताप यादव के चेहरे पर गुस्सा और भावुक कर देने वाला भाव था। दोनों के आमने सामने आना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था।

तब तेज प्रताप के चर्चित यूट्यूबर के साथ थे और कुछ खरीदारी कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी भी पहुंच गए और यूट्यूबर से पूछा कि भाइया शॉपिंग करा रहे हैं क्या? इस वाक्या के बाद आज तेजस्वी और तेज प्रताप का आमना सामना हुआ। बता दें कि तेज प्रताप यादव को राजद प्रमुख लालू यादव ने 6 सालों के लिए पार्टी और परिवार से निकाल दिया है।

