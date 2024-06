Land-for-job case: चुनाव के बाद सीबीआई शिकंजा!, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजप्रताप और हेमा यादव सहित 77 पर आरोपपत्र, जानें कब क्या हुआ...

Highlights Land-for-job case: धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लगाए हैं। Land-for-job case: आरोपियों में 29 रेलवे अधिकारी, 37 अभ्यर्थी और छह अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। Land-for-job case: मौजूदा दिशानिर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए भारतीय रेलवे के 11 जोनों में ‘ग्रुप डी’ के पदों पर नियुक्ति की।

Land-for-job case: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों की कथित संलिप्तता वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में अपना अंतिम आरोपपत्र शुक्रवार को दाखिल कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा विशेष अदालत को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया गया है, जहां लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर जमीन लिए जाने के एवज में नौकरी दी गई थी।

Land for Job CBI case: The CBI has filed a conclusive charge sheet against Lalu Prasad Yadav and other accused in the case. This charge sheet has been filed against 78 accused including 38 candidates and other persons. CBI informed the court that the sanction of competent…