पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रहे अपने नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं लालू यादव
By एस पी सिन्हा | Updated: December 31, 2025 19:05 IST2025-12-31T19:05:21+5:302025-12-31T19:05:31+5:30
बताया जाता है कि यह नया आवास किसी आधुनिक महल से कम नहीं है। अंदर की जानकारी के मुताबिक, इस बंगले को बेहद लग्जरी लुक दिया जा रहा है। घर में पांच बड़े मास्टर बेडरूम और दो विशाल हॉल बनाए गए हैं।
पटना: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव खरमास के बाद पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रहे अपने नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बनकर लगभग तैयार है। दरअसल, महुआ बाग में उनका एक बड़ा बंगला निर्माणाधीन जरूर है, लेकिन वहां काम पूरा होने में अभी एक साल का वक्त लगेगा। ऐसे में किसी को कानों-कान खबर नहीं थी कि वेटनरी कॉलेज के पीछे एक और आलीशान बंगला उनके लिए तैयार किया जा रहा है।
राजद सूत्रों के अनुसार करीब दो दर्जन मजदूर फिनिशिंग और आकर्षक पेंटिंग के काम में जुटे हैं ताकि खरमास खत्म होते ही गृह प्रवेश कराया जा सके। इस घर के ठीक पीछे उनके साले सुभाष यादव का आवास है, जिससे सुरक्षा और मेल-मिलाप दोनों आसान होगा। हालांकि लालू यादव के इस नए ठिकाने को इतना गोपनीय रखा गया है कि वहां सुरक्षा के कड़े पहरे बिठा दिए गए हैं।
इस नए आवास का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। घर के बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया भी विकसित किया जा रहा है, जहां फिलहाल पेंटिंग और फिनिशिंग का काम जारी है, ताकि परिसर को आकर्षक और सुंदर रूप दिया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जानकारों के अनुसार लालू यादव का महुआ बाग इलाके में भी निर्माणाधीन बंगले को पूरी तरह तैयार होने में अभी एक साल से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर खरमास के बाद वेटनरी कॉलेज के पीछे बन रहे इसी नए बंगले में उनके शिफ्ट होने की संभावना जताई जा रही है।