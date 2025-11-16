पारिवारिक कलह बढ़ने के बीच लालू प्रसाद यादव की तीन और बेटियों ने पटना आवास छोड़ा
By रुस्तम राणा | Updated: November 16, 2025 18:37 IST2025-11-16T18:37:06+5:302025-11-16T18:37:06+5:30
पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में पारिवारिक कलह रविवार को और बढ़ गई जब पार्टी के संरक्षक लालू प्रसाद यादव की तीन और बेटियाँ - राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा - बिहार की राजधानी पटना स्थित पारिवारिक आवास छोड़कर चली गईं। तीनों को रविवार को अपने बच्चों के साथ पटना हवाई अड्डे पर देखा गया, जहाँ से वे दिल्ली के लिए रवाना हुईं।
यह घटना रोहिणी आचार्य द्वारा राजनीति छोड़ने और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में राजद की करारी हार के बाद अपने परिवार से 'अलगाव' करने के एक दिन बाद हुई है, जहाँ राजद को केवल 25 सीटें मिलीं। पेशे से डॉक्टर रोहिणी, जिन्होंने लालू प्रसाद को अपनी किडनी भी दान की थी, ने अपने भाई तेजस्वी को दोषी ठहराया है और कहा है कि उन्हें 'अनाथ' जैसा महसूस कराया गया।
रविवार को, उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर कई पोस्ट किए और कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान की थी, लेकिन अब इसे 'गंदा' कहा जा रहा है। रोहिणी, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गईं, ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपने परिवार, जिसमें उनके तीन बच्चे भी शामिल हैं, की देखभाल न करके "बहुत बड़ा पाप" किया है।
उन्होंने कहा, "कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहित महिला, एक माँ को अपमानित किया गया, उसे गंदी गालियाँ दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया, और केवल इसी कारण मुझे यह अपमान सहना पड़ा... कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता-पिता और बहनों को छोड़कर चली आई; उन्होंने मुझे मेरे मायके से छीन लिया... उन्होंने मुझे अनाथ छोड़ दिया।"
अभी तक, यादव परिवार ने रोहिणी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी बहन के समर्थन में सामने आए हैं। तेज प्रताप, जिन्हें इस साल की शुरुआत में राजद से भी निष्कासित कर दिया गया था और परिवार ने उनसे सभी संबंध तोड़ लिए थे, ने कहा कि वह अपनी बहन का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने घर में 'जयचंदों' (देशद्रोहियों के लिए प्रयुक्त एक रूपक) को चेतावनी दी थी।
तेज प्रताप, जिन्होंने 2025 के बिहार चुनाव लड़ने के लिए जनशक्ति जनता दल (JJD) का गठन किया, ने इंस्टाग्राम पर हिंदी में पोस्ट किया, "कल की घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया है। मेरे साथ जो हुआ - मैंने उसे सहन किया। लेकिन मेरी बहन का अपमान किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल असहनीय है।"