Ladakh Violence: सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका की दायर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 3, 2025 10:17 IST2025-10-03T10:16:43+5:302025-10-03T10:17:11+5:30
Ladakh Violence: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो, जिन्हें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था, ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
Ladakh Violence: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई का अनुरोध करते हुए उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वांगचुक को लद्दाख में प्रदर्शनों के दो दिन बाद 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया था। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर उस केंद्र शासित प्रदेश में हुए विरोध प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं।
आंगमो ने वकील सर्वम रीतम खरे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है और उनकी तत्काल रिहाई का अनुरोध किया है। याचिका में वांगचुक पर रासुका लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आंगमो ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की प्रति नहीं मिली है, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उनका अभी तक वांगचुक से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक को ‘‘फंसाने’’ या ‘‘गुप चुप तरीके से कार्रवाई’’ के दावों को खारिज कर दिया था।