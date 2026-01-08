KVS NVS Admit Card 2026: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

KVS NVS Admit Card 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की 15,762 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आज, 8 जनवरी 2026 को जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 10 और 11 जनवरी 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।

देशव्यापी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपने हॉल टिकट आधिकारिक पोर्टल cbse.gov.in और kvsangathan.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बड़े भर्ती अभियान का लक्ष्य टीचिंग और नॉन-टीचिंग कैटेगरी में 15,762 रिक्तियों को भरना है, जिसमें प्राइमरी टीचर (PRT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), लाइब्रेरियन, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और अन्य पद शामिल हैं। लगभग 15 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी केंद्रीय स्कूल भर्ती परीक्षाओं में से एक बन गई है।

KVS, NVS परीक्षा तिथि, शिफ्ट टाइमिंग 2026 आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, भर्ती परीक्षाएं शनिवार, 10 जनवरी, 2026 से शुरू होंगी। PRT और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) की परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 9:30 AM से 11:30 AM तक आयोजित की जाएंगी।

रिपोर्टिंग समय, परीक्षा शहर, केंद्र का पता और शिफ्ट का विवरण व्यक्तिगत एडमिट कार्ड पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। CBSE ने दोहराया है कि परीक्षा के गेट बंद होने के बाद देर से आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

KVS, NVS एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का तरीका

- आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या kvsangathan.nic.in पर जाएं

- होमपेज पर “KVS NVS एडमिट कार्ड 2026” शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (आमतौर पर 2598 से शुरू होता है) और जन्मतिथि दर्ज करें उम्मीदवार डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए विवरण सबमिट करें

- एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन उपयोग के लिए एक स्पष्ट प्रिंटआउट लें

- अनिवार्य दस्तावेज और परीक्षा के दिन के निर्देश एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है और इसमें रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और उम्मीदवार के दिशानिर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है।

- प्रिंटेड एडमिट कार्ड के साथ, उम्मीदवारों को एक ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ भी साथ लाना होगा, जैसे: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID।

परीक्षा केंद्रों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और कोई भी गैर-कानूनी सामान ले जाना सख्त मना है। KVS, NVS भर्ती 2026 के बारे में 2026 की भर्ती का मकसद पूरे भारत में केंद्र सरकार के स्कूलों में लंबे समय से चली आ रही स्टाफ की कमी को पूरा करना है। इसमें मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) से लेकर हाई स्पेशलाइज्ड PGT पदों तक शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर सभी पर्सनल और परीक्षा डिटेल्स तुरंत वेरिफाई करें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बिना किसी देरी के CBSE हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

