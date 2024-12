VIDEO: कुमार विश्वास ने सोनाक्षी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा पर ऐसा क्या कहा जो मच गया सियासी बवाल, कांग्रेस ने की तीखी आलोचना

Highlights सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिप में विश्वास यह अप्रत्यक्ष रूप से शत्रुघ्न सिन्हा पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता के मुंबई स्थित घर का नाम 'रामायण' है उनकी बेटी सोनाक्षी ने हाल ही में अपने सात साल के बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की है

नई दिल्ली: देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा है कि "आपके घर की 'लक्ष्मी' कोई और ले जाता है।" विश्वास उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कविता समारोह में बोल रहे थे, जहां उन्होंने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा: "अपने बच्चों को रामायण के बारे में सिखाएं, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि आपके घर का नाम 'रामायण' हो, पर आपके घर की 'श्रीलक्ष्मी' कोई और उठाकर ले जाए।"

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिप में विश्वास यह टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शत्रुघ्न पर व्यंग्य प्रतीत होती है क्योंकि उनके मुंबई स्थित घर का नाम 'रामायण' है। उनकी बेटी सोनाक्षी ने हाल ही में अपने सात साल के बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की है।

Sonakshi Sinha is happily married as per her choice, her family is happy, Husband & his family also happy..



But Kumar Vishwas, Mukesh Khanna, Chintu, Pintu, Mintu.. From BJP IT cell are still hurt, couldn't able to digest it even after many days... 🤦‍♂️ #SonakshiSinhapic.twitter.com/jiY8UQ3qTC