कुमार विश्वास ने अपने बयान पर दी सफाई, मांगी माफी, कहा- मेरा कथन मेरे कार्यालय में काम करने वाले बालक को लेकर था जो...

Highlights कुमार विश्वास ने उज्जैन के कालिदास अकादमी में आयोजित विक्रमोत्सव कार्यक्रम में यह बयान दिया था। कुमार विश्वास ने जब यह बयान दिया, उस दौरान कार्यक्रम में शिवराज सरकार के मंत्री और भाजपा सांसद मौजूद थे। कुमार विश्वास ने अब अपने बयान को लेकर माफी मांगी है और कहा कि यह कथन मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक को लेकर था।

उज्जैनः मध्य प्रदेश के उज्जैन में 'अपने-अपने राम' कार्यक्रम के दौरान संघ पर दिए अपने बयान को लेकर कुमार विश्वास ने माफी मांगते हुए कहा कि वह यह प्रसंग, कथन मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के बारे में था जो संयोग से संघ से जुड़ा है। और ऐसी बातें तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि अगर आपकी सामान्य बुद्धि में ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो हमें क्षमा करें। माफी चाहते हैं।

गौरतलब है कि उज्जैन के कालिदास अकादमी में आयोजित विक्रमोत्सव कार्यक्रम में 'अपने-अपने राम' के दौरान कुमार विश्वास ने कथा कहते हुए एक प्रसंग में संघ और वामपंथ पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि संघ अनपढ़ होते हैं और वामपंथ कुपढ़। कुमार के इस बयान को लेकर विवाद हो गया और लोगों ने कथा कार्यक्रम को भंग करने की बात करने लगे।

कुमार विश्वास ने बयान को लेकर एएनआई से सफाई देते हुए कहा कि 'प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में एक टिप्पणी की जो संयोग से आरएसएस में काम करता है। पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा, तुम पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो। वामपंथी कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात कही और कुछ बिंब संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया।'

#WATCH |"...I commented about a youth in my office. Coincidentally,he works in RSS.He studies less.I told him to study, "Vaampanthi kupadh hain,tum anpadh ho." Apologies if it was taken in any other manner...," says poet Kumar Vishwas on his remark at an event in Ujjain on Feb 21 pic.twitter.com/iwKKRfp8HW