Centre vs Telangana: 'मैडम, भाजपा शासित राज्यों में आ गया बैनर लगाने का समय', निर्मला सीतारमण से बोले केटीआर

Highlights केटीआर ने कहा किया कि भाजपा राज्यों को केंद्र को दिए गए टैक्स के लिए तेलंगाना का धन्यवाद करते हुए एक बैनर लगाना चाहिए। केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना को देश में योगदान करने वाले प्रत्येक रुपये का 46 पैसा वापस मिलता है। तेलंगाना सरकार के डिजिटल मीडिया डिवीजन के निदेशक दिलीप कोनाथम ने दावा किया कि वित्त मंत्री राज्य के वित्त के बारे में गलत सूचना फैला रही हैं।

हैदराबाद: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के जरिये चावल की आपूर्ति में केंद्र और राज्य का हिस्सा पूछने पर जवाब न दे पाने के कारण जिलाधीश को फटकार लगाई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच तेलंगाना और केंद्र सरकार के बीच इस मामले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

इसी क्रम में तेलंगाना के मंत्री के टी रामराव ने शनिवार को कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा किया कि भाजपा राज्यों को केंद्र को दिए गए टैक्स के लिए तेलंगाना का धन्यवाद करते हुए एक बैनर लगाना चाहिए। तेलंगाना से केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों के आंकड़ों का हवाला देते हुए केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना को देश में योगदान करने वाले प्रत्येक रुपये का 46 पैसा वापस मिलता है।

Since our FM is going around lecturing on how “Modi Sarkar” is the Giver



Here are the facts & figures👇



For every Rupee that Telangana contributes to the Nation, we only get back 46 paisa!



Madam, time to put up a banner:



“Thanks to Telangana” in all BJP states’ at PDS shops pic.twitter.com/LiJFzINvOI