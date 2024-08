Krishna Janmashtami 2024: CM योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर मथुरा में की पूर्जा-अर्चना, देखें वीडियो

Highlights सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा स्थित जन्मभूमि में पूजा अर्चना की हालांकि, इस खास मौके के लिए सीएम मथुरा रविवार को ही पहुंच गए थे गौरतलब है कि घरों के साथ-साथ इस बार थानों और कारागारों में भी जन्माष्टमी बनाने का निर्देश

नई दिल्ली: आज देश भर में भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की। यही नहीं वो इस त्योहार पर बीते रविवार को मथुरा के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ से रवाना हो गए थे। गौरतलब है कि प्रभु कृष्ण का जीवन मथुरा के खेत और खलिहान में ही बीता, जिसकी वजह से आज मथुरा समेत वृंदावन में आज के खास दिन को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है।

जन्माष्टमी आस्था और भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव का दिन है, जिसे मुख्य रूप से अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस साल यह पर्व 26 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की। दूसरी तरफ इस खास मौके पर सूबे में घरों और मंदिरों के साथ ही साथ पुलिस थानों, कारागारों और पुलिस लाइन में भी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाएगा। इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी पर्व से पूर्व सभी रिजर्व पुलिस लाइंस, पुलिस थानों एवं कारागारों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व परंपरागत भक्ति भाव से मनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

#WATCH | Mathura: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath performs Aarti at Shri Krishna Janmabhoomi Temple on the occasion of Shri Krishna Janmashtami. pic.twitter.com/jXMmO3xROj