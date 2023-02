वीडियो: कोटा में छात्र की छठी मंजिल से गिरकर मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा

Highlights कोटा के जवाहर नगर इलाके में छात्रावास की छठी मंजिल से गिरकर छात्र की मौत। पश्चिम बंगाल से नीट की तैयारी के लिए कोटा आया था छात्र, बालकनी से गिरने से हुई मौत। मृतक छात्र की पहचान ईशांशु भट्टाचार्य के तौर पर हुई है, पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

कोटा: राजस्थान में कोटा के जवाहर नगर इलाके में एक छात्रावास की छठी मंजिल से गिरकर पश्चिम बंगाल के 20 साल के छात्र की मौत हो गयी। वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रहा था। छात्र कैसे बालकनी से नीचे गिरा, यह पूरा वाकया सीसीटीवी में भी कैद हो गया है।

बहरहाल, पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। हादसे को लेकर अन्य छात्र भी हॉस्टल प्रशासन पर नाराजगी जता रहे हैं। मृतक छात्र की पहचान ईशांशु भट्टाचार्य के तौर पर हुई है।

सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक बालकनी जैसे दिखने वाले हिस्से में चार छात्र खड़े हैं। कुछ देर बाद सभी जाने की तैयारी करते हैं। ईशांशु भी बाहर निकलने के लिए अपने चप्पल पहनने लगता है जो बालकनी पर लगे जालीनुमा खिड़की के पास रखे थे। एक जाली टूट हुई थी, जिसका सहारा ईशांशु चप्पल पहनने के लिए लेता है, और वह नीचे गिर जाता है।

Breaking News: Coaching student dies after falling from sixth floor of hostel in Rajasthan's Kota.



The net was broken, he fallen out when he was trying to put on his slippers by standing with the support of net.



