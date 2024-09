Kolkata Rape-Murder Case: संदीप घोष ने क्राइम सीन के पास दिया था रेनोवेशन का ऑर्डर? लेटर वायरल, बीजेपी हुई हमलावर

Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला रोज एक नया मोड़ ले रहा है। जहां केस से संबंधित दोषियों को जल्द सजा देने की मांग हो रही है वहीं, अभी तक सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उधर ममता बनर्जी की सरकार पर बीजेपी हमलावर है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर एक नया दावा किया जा रहा है। जिसके संबंध में सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है।

दरअसल, पूर्व प्रिसिंपल संदीप घोषश द्वारा सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन का ऑर्डर दिया गया था, जहां महिला ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या हुई थी।

बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को आरोप लगाया और वायरल लेटर को सोशळ मीडिया पर पोस्ट किया। इस लेटर के वायरल होते ही केस में नया मोड़ आ गया है और तो और मामले को लेकर बवाल तेज हो गया है। भाजपा नेता ने संदीप घोष द्वारा हस्ताक्षरित एक कथित पत्र भी साझा किया, जिसमें रेनोवेशन कार्य को अधिकृत किया गया था।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक संदीप घोष द्वारा हस्ताक्षरित आदेश 10 अगस्त को जारी किया गया था, जो पीड़िता की मौत के ठीक एक दिन बाद था। अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ के बारे में सहकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के आरोपों के बावजूद, पुलिस आयुक्त ने इससे इनकार किया।"

हालांकि, वायरल लेटर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही लोकमत हिंदी इसकी सत्यता की कोई पुष्टि करता है।

कोलकाता के पीडब्ल्यूडी के कई विभागों के कार्यकारी इंजीनियरों को संदीप घोष द्वारा लिखे गए ज्ञापन में कहा गया है कि अस्पताल के अधिकारी संलग्न शौचालयों की मरम्मत करना चाहते थे।

बीजेपी द्वारा पोस्ट किए पत्र में लिखा है, "मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आरजीकेएमसीएंडएच, कोलकाता के विभिन्न विभागों में ऑन-ड्यूटी डॉक्टरों के कमरे और अलग-अलग संलग्न शौचालयों में कमियां हैं। आपसे अनुरोध है कि आरजीकेएमसीएंडएच के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग के अनुसार तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और आज पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा शिक्षा निदेशक के साथ बैठक में इसका समाधान हो चुका है।"

