Kolkata rape case: 'गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब पिलाता था, वह माफिया जैसा था', मेडिकल कॉलेज के बर्खास्त प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष पर पूर्व सहकर्मी ने गंभीर आरोप लगाए

Highlights संदीप घोष के बारे में उनके पूर्व सहकर्मियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने दावा किया है कि घोष कई भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे आरोप लगाया कि वह छात्रों को जानबूझकर फेल करते थे

Kolkata rape case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बर्खास्त प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के बारे में उनके पूर्व सहकर्मियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूर्व सहकर्मियों ने डॉ. संदीप घोष को एक बेहद ही भ्रष्ट व्यक्ति बताया है। इस समय अस्पताल परिसर में एक प्रशिक्षु स्नातकोत्तर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद संदीप घोष विवादों में हैं।

अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने दावा किया है कि घोष कई भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वह छात्रों को जानबूझकर फेल करते थे और संस्थान में हर काम के लिए पैसे मांगना संदीप घोष की आदत थी।

#WATCH | RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case | On former principal Prof. (Dr.) Sandip Ghosh, Akhtar Ali, Ex-Deputy Superintendent, RG Kar Medical College and Hospital, says, " He is a very corrupt person. He used to fail students, he used to avail 20% commission… pic.twitter.com/QGdUZqyHGW