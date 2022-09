VIDEO: जान बचाकर भागता रहा पुलिस सहायक आयुक्त और बेरहमी से पीटती रही भीड़, नबन्ना अभियान के हिंसा वाला वीडियो आया सामने

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ द्वारा कोलकाता पुलिस के सहायक आयुक्त को पीटते देखा जा रहा है। यह घटना नबन्ना अभियान के दौरान घटी है।

कोलकाता: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा द्वारा नबन्ना अभियान के दौरान कोलकाता पुलिस के सहायक आयुक्त पर हमला होते देखा जा रहा है। जारी वीडियो में यह देखा जा रहा है कि पुलिस सहायक आयुक्त भीड़ के बीच घिर जाता है और प्रदर्शनकारी उस पर लाठी-डंड़ो से वार कर रहे है।

वीडियो में यह देखा जा रहा है कि पुलिस सहायक आयुक्त अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रदर्शनकारी उसे दौड़ा-दौड़ा कर मार रहे है। इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह घटना भाजपा द्वारा नबन्ना अभियान के दौरान घटी है। हालांकि लोकमत हिन्दी इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि भाजपा द्वारा नबन्ना अभियान के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस सहायक आयुक्त एक भीड़ में फंस जाते है। इस दौरान भीड़ उन पर लाठी और डंडे से हमला करते नजर आ रही है। कुछ लोगों द्वारा पुलिस सहायक आयुक्त का कॉलर पकड़कर खिंचते हुए भी देखा गया है।

Massive protest broke out in #Kolkata MG road during a protest rally held by #BJP. Police vehicles tourched, Asst Police Commissioner was also attacked with sticks brutally by a violent mob.

Surprisingly no teargas shell or police firing is reported yetpic.twitter.com/rv0nvoeDZp