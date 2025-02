कोलकाताः कांग्रेस और राजनीति में मेरा दूसरा जन्मदिन?, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत टीएमसी में 4 साल तक रहने के बाद कांग्रेस में फिर से लौटे

Highlights कांग्रेस और राजनीति में यह मेरा दूसरा जन्मदिन है। लोगों के वास्ते लड़ने के लिए पार्टी की प्रदेश इकाई का एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार में कई प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी।

कोलकाताः पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस में चार साल तक रहने के बाद बुधवार को फिर से कांग्रेस में शामिल हो गये। पूर्व लोकसभा सदस्य अभिजीत मुखर्जी को यहां कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पश्चिम बंगाल के पार्टी मामलों के प्रभारी महासचिव एवं जम्मू कश्मीर के विधायक गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व द्वारा पार्टी का झंडा सौंपे जाने के बाद मुखर्जी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कांग्रेस और राजनीति में यह मेरा दूसरा जन्मदिन है।’’

I convey my sincere thanks & gratitude to Cong. President, Sh. Kharge ji, Sonia Madam, Rahul Ji, Priyanka Ji, Sh. Gulam Mir Sahab, Ms. Amba Prasad ji, Secretary Sahab & WBPCC President, Sh. Subhankar ji for allowing me to rejoin INC.@INCIndia@kharge