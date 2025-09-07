VIDEO: बेंगलुरु में चलती कार की सनरूफ से बाहर निकला बच्चा तो ट्रैफिक बैरियर से टकराया सिर, इंटरनेट पर वीडियो वायरल

By रुस्तम राणा | Updated: September 7, 2025

यह घटना बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार एक बच्चे को लेकर तेजी से भागी और अचानक ट्रैफिक बैरियर से टकरा गई।

बेंगलुरु: इंटरनेट पर बेंगलुरु का एक नया वायरल वीडियो सामने आ रहा है, जिसकी खराब पेरेंटिंग के लिए आलोचना की जा रही है। वीडियो में एक बच्चा कार की सनरूफ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और अनजाने में एक ट्रैफिक बैरियर से टकरा जाता है। इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं है कि लड़का घायल हुआ या नहीं। यह घटना बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार एक बच्चे को लेकर तेजी से भागी और अचानक ट्रैफिक बैरियर से टकरा गई।

वीडियो में बेंगलुरु की एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है, जहाँ एक लाल रंग की एसयूवी सड़क से गुजर रही है और एक बच्चा खड़ा है और सनरूफ से बाहर निकल रहा है। जैसे ही एसयूवी सड़क से गुज़रती है और बच्चा अपनी सनरूफ वाली साइड का आनंद ले रहा होता है, अचानक एक ट्रैफिक बैरियर उसे ज़ोर से टकराता है। हालाँकि, कार नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही।

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nammabengaluroo ने पोस्ट किया था। वीडियो में लिखा था, "अपने बच्चों को कभी भी सनरूफ से दूर न रखें। यह जानलेवा हो सकता है। माता-पिता होने के नाते, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा करें और उन्हें सस्ते मनोरंजन के लिए खतरे में न डालें। बच्चों का आधा शरीर सनरूफ से बाहर था और ड्राइवर को आधा बैरियर दिखाई नहीं दिया। वह गाड़ी चलाते हुए आगे निकल गया और उसका सिर बैरियर से टकरा गया। लाल रंग की XUV 300 कार। यह बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा में हुआ।"


