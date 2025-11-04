अगर मंदिर हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं, तो बिहार में 200 मंदिर बनाइए, भोजपुरी एक्टर और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल बोले-मंदिरों में तो बस एक मूर्ति, वीडियो
खेसारी लाल यादव ने कहा कि दिखाएं कि आपने कितने बच्चों का भविष्य तय किया है। भगवान हमारे दिल और भक्ति में बसते हैं, मंदिरों में तो बस एक मूर्ति होती है।
Chapra: गायक-अभिनेता और राजद नेता खेसारी लाल यादव फिर से मंदिर को लेकर बयान दिया हैं। अपने 'मंदिर-अस्पताल' वाले बयान पर यादव ने कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि राम मंदिर बनाना वाकई ज़रूरी है, लेकिन क्या अस्पताल बनाना ज़रूरी नहीं है? क्या रोज़गार ज़रूरी नहीं हैं? क्या शिक्षा ज़रूरी नहीं है? क्या हम रोज़गार के लिए ट्रंप को वोट देंगे? लोगों ने आपको वोट दिया था। आगे बढ़िए और हर जगह मंदिर बनाइए, लेकिन क्या मंदिर हमारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे? अगर मंदिर हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बिहार में 200 मंदिर बनवाएं।
खेसारी लाल यादव ने कहा कि दिखाएं कि आपने कितने बच्चों का भविष्य तय किया है। भगवान हमारे दिल और भक्ति में बसते हैं, मंदिरों में तो बस एक मूर्ति होती है। इसलिए, सब कुछ बनाइए। सिर्फ़ मंदिर क्यों?...ये लोग बदलते रहते हैं। अगर आप इनसे विकास के बारे में सवाल करेंगे, तो ये आपको 'मंदिर-मस्जिद' या 'सनातन' ले जाएँगे, बकवास करेंगे और आपको वहीं व्यस्त रखेंगे।
सनातनी मुद्दे पर भाजपा सरकार और राज्यों पर निशाना साधा। कहा कि हमें मंदिर निर्माण की बजाय रोजगार चाहिए। लोकप्रिय भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा पर कथित तौर पर "सनातनी पीड़ित कार्ड" खेलने का आरोप लगाया है।
छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा, "NDA के नेता जंगलराज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है। योगी आदित्यनाथ किसी नेता के मुंह से ही जंगलराज सुन लिए हैं। क्योंकि वे तो यहां रहे नहीं हैं। उन्हें एक बार छपरा में आकर यहां के व्यापारियों का दर्द देखना चाहिए। तब उन्हें पता चल पाएगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं।"