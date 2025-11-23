मुख्य चश्मदीद ने 1990 में IAF हत्याकांड के मुख्य शूटर के तौर पर यासीन मलिक की पहचान की

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि एक खास चश्मदीद ने 1990 में हुए इंडियन एयर फोर्स (IAF) के जवानों की हत्या के मामले में यासीन मलिक की पहचान मुख्य शूटर के तौर पर की है।

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर के रावलपोरा इलाके में 25 जनवरी, 1990 को चार भारतीय वायुसेनां अधिकारियों की हत्या के लिए बैन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के चीफ यासीन मलिक के ट्रायल के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक खास चश्मदीद ने TADA कोर्ट में अलगाववादी नेता की पहचान मुख्य शूटर के तौर पर की है।

चश्मदीद ने मलिक की भूमिका की पुष्टि की

अधिकारियों ने कहा, "यह पहचान जम्मू की एक स्पेशल TADA कोर्ट के सामने की गई, जहां मलिक पर 25 जनवरी, 1990 को रावलपोरा श्रीनगर में हुए हमले में चार IAF कर्मियों की मौत और कई अन्य के घायल होने का मुकदमा चल रहा है। गवाह, जो एक IAF कर्मी और पीड़ितों का साथी है, ने हमले में मलिक की भूमिका की पुष्टि की, जो 35 साल पुराने मामले में एक बड़ी कामयाबी है।"

टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सज़ा के बाद यासीन मलिक पहले से ही जेल में हैं। उन पर 1989 में उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद की किडनैपिंग का भी केस चल रहा है।

और गवाहों ने पहचान की पुष्टि की

शनिवार को जम्मू में TADA कोर्ट के सामने दो मुख्य चश्मदीदों ने मलिक और उनके तीन कथित साथियों को मुख्य आरोपी के तौर पर साफ़ तौर पर पहचाना। मलिक, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कार्रवाई में हिस्सा लिया, जावेद मीर, मुहम्मद रफ़ीक पहलू उर्फ़ सलीम नाना जी और शौकत बख्शी के साथ कोर्ट में पेश हुए।

