नाबालिग बच्चे ने पीएफआई की रैली में लगाए भड़काऊ नारे, हिन्दुओं और इसाईयों को कही यह बात, बजरंग दल ने जताया भारी एतराज, पुलिस जांच में जुटी

Highlights केरल में इस्लामिक संगठन पीएफआई की रैली में भड़काऊ नारे लगे हैं। इस नारे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुटी है।

Kerala PFI Rally Viral Video:केरल के आलप्पूझा में शनिवार को हुई एक रैली में एक छोटे बच्चे द्वारा भड़काऊ नारे लगाने का मामला सामने आया है। इस नारे का एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा हिन्दुओं और इसाईयों के खिलाफ नारा लगाता दिख रहा है। यह रैली इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस रैली में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमा सलाम भी शामिल था। बताया जा रहा है कि पीएफआई द्वारा 'सेव द रिपब्लिक' अभियान की शुरुआत 20 जनवरी 2022 को हुई थी जो 15 अगस्त 2022 तक चलेगा।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि पीएफआई के इस रैली में एक छोटा बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठे हुए नारा लगा रहा है। नारे में वह हिन्दुओं और इसाईयों को टारगेट करते हुए कह रहा है, 'अपने घर पर चावल, फूल और अंतिम संस्कार के सारे समान का इंतजाम करके रखो, कुछ भी मत भूलना, कुछ भी मत भूलना, तुम्हारा काल बनकर हम तुम्हारे पास आ रहे हैं।' इंडिया टीवी के एक खबर के मुताबिक, इस रैली में यह भी नारा लगा था।

रैली में बच्चे को कहते हुए देखा गया, 'हम बाबरी और ज्ञानव्यापी दोनों में एक दिन सजदा जरूर करेंगे, इंशाअल्लाह, संघियों तुम इस बात को समझ लो।" इस खबर में यह नारा लगे का भी दावा किया गया है। नारे में कहा गया है, "ना हम पाकिस्तान जाएंगे और न ही बांग्लादेश जाएंगे, इसी देश की 6 फीट जमीन में ही दफन होंगे,लेकिन संघियों तुम ये याद रखना हम मिटने से पहले तुम्हें मिटाकर जाएंगे।' यहां वीडियो देखें।

#PFI terrorists openly threatening Hindus & Christians



"Hindus should buy rice & flowers for their last rites, Christians should buy incense for their last rites. If you want to live here, live decently otherwise we know how to give Azadi." -Slogans from PFI rally in #Kerala. pic.twitter.com/D1jzrarsz5