Kerala IMD Orange Alert 2023: तिरुवनंतपुरम, अलाप्पुझा, कोल्लम और पथानामथिट्टा में ऑरेंज अलर्ट जारी, केरल के बाकी जिलों में येलो अलर्ट, जानें गाइडलाइन

Kerala IMD Orange Alert 2023: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण राज्य केरल को अलर्ट कर दिया है। आईएमडी ने आज केरल के चार जिलों तिरुवनंतपुरम, अलाप्पुझा, कोल्लम और पथानामथिट्टा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

केरल के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हो रही है, जिससे शनिवार को सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के 13 से 14 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया है। 'येलो अलर्ट' में छह से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

