केरल के राज्यपाल ने विवि कानून संशोधन विधेयक को लेकर वाम सरकार पर साधा निशाना, कहा- 'भारत के बाहर उत्पन्न हुई राजनीतिक विचारधारा...'

Highlights केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य की वाम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल की मंजूरी कुलपति के कर्तव्यों में कार्यकारी हस्तक्षेप के समान होगी। बिल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरिट के आधार पर माना जाएगा।

तिरुवनंतपुरम:केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को राज्य विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पारित करने के लिए राज्य की वाम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल की मंजूरी कुलपति के कर्तव्यों में कार्यकारी हस्तक्षेप के समान होगी। बिल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "सब कुछ मेरिट के आधार पर माना जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "सरकार को कुलपतियों को संचालित करने की शक्ति नहीं दी जा सकती है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा। सीएम ने मुझे पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और अब वे प्रस्ताव कर रहे हैं कि वे कुलपति की नियुक्ति करेंगे। इसका मतलब होगा शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता का क्षरण। जब तक मैं यहां हूं, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का क्षरण नहीं होने दूंगा।"

CM wrote to me assuring me that there will be no interference & now they are proposing that they will appoint Vice-Chancellor. That would mean erosion of autonomy of educational institutions. As long as I'm here, I won't allow erosion of autonomy of Universities: Kerala Governor pic.twitter.com/GA4vPPaKHf