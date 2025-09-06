केरल कांग्रेस ने ‘बीड़ी-बिहार’ वाली पोस्ट को उल्टा बताते हुए मानी ‘गलती’

Kerala Congress: केरल कांग्रेस ने शनिवार को एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार को "बीड़ी" से जोड़ने की कोशिश के बाद एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा होने के बाद अपनी गलती स्वीकार की। पार्टी ने बाद में उस पोस्ट को हटा दिया और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। रिपोर्टों में कहा गया है कि केरल पार्टी इकाई के सोशल मीडिया प्रमुख वीटी बलराम ने पद पर विवाद के बीच इस्तीफा दे दिया।

केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने स्वीकार किया कि पार्टी की राज्य इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर "बीड़ी और बिहार" वाला तंज पोस्ट करते समय एक "गलती" हुई और "सावधानी की कमी" बरती गई। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने एक साक्षात्कार में इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यह टिप्पणी प्रकाशित करते समय "गलती और सावधानी की कमी" की।

सनी जोसेफ ने एक टीवी चैनल से कहा, "पोस्ट हटा दी गई है। ज़िम्मेदार व्यक्तियों - सोशल मीडिया हैंडल के एडमिन और इसे चलाने वाले व्यक्ति - ने इसे वापस ले लिया है और माफ़ी मांगी है। कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती है।" जोसेफ ने आगे बताया कि इस मामले पर पूर्व विधायक वीटी बलराम से चर्चा हुई, जो केपीसीसी के डिजिटल मीडिया सेल के प्रभारी हैं।

क्या था वह विवादास्पद पोस्ट?

हाल ही में जीएसटी दरों में हुए बदलावों के संदर्भ में केपीसीसी के आधिकारिक हैंडल पर प्रकाशित यह पोस्ट, जिसे अब हटा दिया गया है, बिहार को तंबाकू से बने पदार्थ बीड़ी से जोड़ने का प्रयास किया गया था। पोस्ट में लिखा था: "बीड़ी और बिहार, 'बी' से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता।"

कथित तौर पर यह पोस्ट मोदी सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी संशोधनों, जिसमें बीड़ी की कीमतों में कटौती भी शामिल थी, को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी। हालाँकि, यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई और बिहार के प्रति इसकी कथित क्षेत्रीय असंवेदनशीलता और अपमानजनक लहजे के लिए तीखी आलोचना हुई।

