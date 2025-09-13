संयुक्त सचिव स्तर पर 35 अधिकारी यहां से वहां, उप निर्वाचन आयुक्त बने पवन कुमार शर्मा और उपराष्ट्रपति सचिवालय भेजी गईं वी ललितलक्ष्मी, देखिए लिस्ट

September 13, 2025

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव शर्मा को भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद के साथ उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है।

file photo

Highlightsकेंद्र ने संयुक्त सचिव स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया।35 लोक सेवकों को विभिन्न सरकारी संगठनों में नियुक्त किया गया। अमन शर्मा को औषधि विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

नई दिल्लीः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी पवन कुमार शर्मा को शनिवार को उप निर्वाचन आयुक्त और वी ललितलक्ष्मी को उपराष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी है। शर्मा मध्य प्रदेश कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ललितलक्ष्मी पश्चिम बंगाल कैडर की 2008 बैच की अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव शर्मा को भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद के साथ उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है।

केंद्र ने संयुक्त सचिव स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया, जिसमें 35 लोक सेवकों को विभिन्न सरकारी संगठनों में नियुक्त किया गया। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि 2002 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी अमन शर्मा को औषधि विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अरविंद खरे गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव होंगे; अमित सिंगला आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव होंगे; एकरूप कौर व्यय विभाग में संयुक्त सचिव होंगी और शालिनी पंडित वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव होंगी।

वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी निधि पांडे को परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव, अशीम कुमार मोदी को कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, मीनाक्षी जॉली को संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय में अतिरिक्त महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) तथा अन्विता सिन्हा को राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ निदेशक स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है।

ऐश्वर्या सिंह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव होंगी। कृष्णकांत पाठक को उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव, अरविंद खरे को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव, मधुप व्यास को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में कार्यकारी निदेशक और चेतन पी एस राव को दिल्ली विकास प्राधिकरण में सदस्य (वित्त) नियुक्त किया गया है।

आदेश के अनुसार, गरिमा सिंह (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव, सुरेश कुमार को न्याय विभाग में संयुक्त सचिव, अजय गुप्ता को विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव, फूल चंद प्रसाद को विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव तथा अर्चना मित्तल को नीति आयोग में सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त किया गया है।

महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी निधि पांडे को राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है और दिनेश कुमार वर्मा को लोक उद्यम चयन बोर्ड में सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार पटेल और छवि भारद्वाज कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव होंगे।

भारद्वाज कर्मयोगी भारत के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। सत्यप्रकाश टी एल को फार्मास्यूटिकल्स विभाग में संयुक्त सचिव, श्रीशैल मालगे को डाक विभाग में संयुक्त सचिव, चेतना नंद सिंह को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव, निशांत वर्मा को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में संयुक्त सचिव और हरिकिशोर एस को पर्यटन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजमुरुगन मुथुकलथी को जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है; शिल्पा सचिन शिंदे को सीएमडी (जेएस स्तर), जल और विद्युत परामर्श सेवाएं; और सुमंत नारायण को जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

अजीत कुमार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव, राधिका झा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा मंसूर हसन खान को युवा मामले विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

