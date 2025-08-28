अरविंद केजरीवाल ने भारत से US आयात पर 100% टैरिफ लगाने की सिफारिश की

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को भारत से अमेरिकी आयात पर अधिक शुल्क लगाने का आह्वान किया और कहा कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, "अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, तो हमें अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। क्या हम एक कमजोर राष्ट्र हैं? यह 140 करोड़ लोगों का देश है। हमारे पास एक बहुत बड़ा बाजार है।"

अपने बयान में, केजरीवाल ने कहा कि दूसरे देश झुके नहीं, बल्कि उन्होंने ज़्यादा टैरिफ़ लगाए, और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "कोई भी देश भारत को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हम 140 करोड़ लोगों का देश हैं।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयातित कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे स्थानीय किसानों का कारोबार प्रभावित हो सकता है।

VIDEO | Delhi: AAP national convenor Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) addresses a press conference. He says, "(US President) Trump is a coward. Trump has bowed before countries which have stood firmly against him. I don't know what compulsions PM Modi have that he is not saying… pic.twitter.com/QMLGH1sgp0 — Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2025

गुरुवार को, सरकार ने कपास के शुल्क-मुक्त आयात की समय-सीमा तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी। इससे पहले, 18 अगस्त को, वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास के आयात पर शुल्क में छूट दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से भारत के किसानों को नुकसान होने का हवाला देते हुए, आप प्रमुख ने मांग की कि सरकार अमेरिकी आयात पर और ज़्यादा शुल्क लगाए।

केजरीवाल ने सम्मेलन में कहा, "भारत अमेरिका से आयातित कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क लगाता था। इसका मतलब था कि अमेरिकी कपास घरेलू कपास से महंगा था। लेकिन मोदी सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक इस शुल्क को हटाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि कपड़ा उद्योगों को सस्ता कपास मिलेगा।" उन्होंने दावा किया कि अक्टूबर में जब कपास बाज़ार में बिक्री के लिए आएगा, तो खरीदार कम होंगे।

केजरीवाल ने अमेरिकी कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क माफ करने के फैसले की आलोचना की और कहा कि शुल्क को पूरी तरह हटाने के बजाय उस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि केंद्र अमेरिकी कपास आयात पर 11 प्रतिशत शुल्क फिर से लागू करे।

